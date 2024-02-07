Bloomberg: Російські банки обходять заборону на ввезення доларів та євро, торгуючи золотом

Деякі російські банки, ймовірно, торгують золотом в Об'єднаних Арабських Еміратах і Туреччині, щоб обійти заборону на ввезення доларів і євро в країну, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання з посилання на дані Sayari вказує, що різні російські кредитори продовжували постачати золото в обмін на банкноти щонайменше до липня або серпня минулого року. Крім того, поставки золота, схоже, розширилися до Гонконгу, на додаток до ОАЕ і Туреччини.

Зазначається, що санкції на експорт банкнот були введені після вторгнення Росії в Україну.

Згідно з дослідженням Sayari, ця тактика набула поширення після того, як Європейський Союз і США запровадили обмеження, щоб обмежити доступ Росії до західних валют у рамках санкцій, введених у відповідь на її війну проти України.

Додається, що РФ є другим за величиною виробником золота у світі, видобуваючи понад 330 тонн дорогоцінного металу щорічно. Раніше вона була одним з найбільших експортерів, але поставки до таких торгових центрів, як Лондон і Нью-Йорк, майже припинилися після введення санкцій проти шахтарів і кредиторів.

Відтоді Росія збільшила внутрішні продажі та перейшла на альтернативні експортні маршрути. На початку війни Туреччина та ОАЕ стали основними хабами, але санкції США проти провідних золотодобувних компаній Росії у 2023 році змусили значну частку торгівлі перемістити до Гонконгу.