Зеленський просив у Борреля більше боєприпасів, дронів та систем ППО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем у Києві у середу, 7 лютого. Зокрема, глава держави просив про додаткові постачання Україні боєприпасів, безпілотників та систем ППО, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter (X) Жозепа Борреля.

"Маю честь знову бути прийнятим президентом Володимиром Зеленським. Він просив додаткові боєприпаси, безпілотники та системи ППО" , - написав Боррель.

Він додав, що його ключовим пріоритетом є мобілізація для України додаткової військової техніки ЄС.

"Ми повинні зробити більше і ми повинні зробити це швидше" , - зазначив Боррель.

Honoured to be received again by President @ZelenskyyUa. He asked for additional ammunition, drones and air defence systems. Mobilising additional EU military equipment for #Ukraine is my top priority. We must do more and we must do it faster. pic.twitter.com/NY2Loo4zD5 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024

Мільйон боєприпасів від ЄС

Нагадаємо, на початку травня минулого року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Наразі відомо, що країни ЄС не змогли виконати план повністю.

Так, за даними Bloomberg, до березня ЄС зможе надати Україні 600 тисяч боєприпасів.

Водночас сьогодні голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україна отримає від Європейського союзу понад один мільйон артилерійських боєприпасів до кінця цього року.