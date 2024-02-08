"Укрзалізниця" призначає додаткові потяги з Києва в напрямку Львова

"Укрзалізниця" оголосила про призначення низки додаткових поїздів: у напрямку Львова з Києва та між Ворохтою, Львовом, Івано-Франківськом та Коломиєю, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Так, компанія призначила додатковий поїзд №255/256 Київ - Рахів: він курсуватиме з Києва з 23 лютого через день, відправлятиметься о 14:59 та прибуватиме до Рахова 7:50.

З Рахова поїзд відправлятиметься з 22 лютого о 19:37 та прибуватиме до Києва о 13:01.

Також УЗ призначила додатковий поїзд №810/809 Ворохта - Львів на 9 лютого. У цю дату поїзд відправлятиметься з Ворохти о 16:29 і прибуватиме до Львова о 20:31.

10 та 11 лютого поїзд №810/809 Львів - Ворохта відправлятиметься зі Львова о 8:37 і прибуватиме до Ворохти о 13:03, а в зворотному напрямку, з Ворохти, відправлятиметься о 16:29 та прибуватиме до Львова о 20:31.

12 лютого поїзд №810/809 курсуватиме в сполученні Львів - Коломия, який відправлятиметься зі Львова о 8:37, прибуватиме до Івано-Франківська о 10:50 та до Коломиї об 11:44.

Квитки на поїзди вже є у продажу в застосунку Укрзалізниці, в чат-ботах, на сайті та у касах вокзалів, додали в компанії.