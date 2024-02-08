Прикордонники затримали рекордну групу порушників на кордоні з Угорщиною

Прикордонники зупинили неподалік угорського кордону два мікроавтобуси, водії яких намагалися перевезти 38 чоловіків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють в ДПСУ.

"Два мікроавтобуси зупинили прикордонники неподалік кордону. Водії перевозили 38 чоловіків — це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення.

В її складі – чоловіки з 11 областей України. Організатори незаконного переправлення планували отримавши від своїх клієнтів від $4500 до $8500".

Щодо виявлення у діях перевізників ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ, прикордонники повідомили співробітників поліції. На затриманих складені адмінпротоколи, справи скеровано до суду.

Триває перевірка та встановлення деталей організації незаконного переправлення осіб через кордон.