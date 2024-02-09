СБУ прийшла з обшуками в Києво-Печерську Лавру – ЗМІ

Служба безпеки України зараз проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За інформацією джерел видання, Служба безпеки прийшла до священнослужителя, який координував постановочні акції протесту під час повернення майна Лаври державі.

Діяльність УПЦ Московського патріархату

Минулого року Служба безпеки України провела низки перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

Найрезонанснішою стала справою колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла. Його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ.

Спершу суд арештував митрополита Павла, але пізніше він вийшов з-під варти під заставу.

Додамо, що з початку повномасштабної війни спецслужба викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на РФ, продавали зброю і дитячу порнографію.