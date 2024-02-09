Prozorro Market став обов'язковим для закупівель продуктів для держзамовників

Кабінет Міністрів зобов'язав установи освіти, охорони здоров'я та інших держзамовників купувати низку продуктів за електронним каталогом Prozorro Market у разі, якщо їхня вартість перевищує 100 тисяч гривень, повідомляє Економічна правда.

Відповідні зміни уряд ухвалив на засіданні 9 лютого, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Мінекономіки проаналізувало, який набір продуктів найчастіше закуповується медичними та освітніми закладами та запропонувало зміни до чинних нормативних актів, покликані спростити для замовників та постачальників закупівлі таких продуктів.

"Механізм закупівель за електронним каталогом – найбільш зрозумілий та доступний, тож ми пропонуємо замовникам та постачальникам використовувати під час закупівель саме електронний каталог. Рішення також сприятиме попередженню можливих зловживань та зменшить корупційні ризики під час закупівель" , - пояснила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

До переліку товарів, які мають закуповуватися за каталогом, внесені, зокрема, м’ясо – курятина, свинина, яловичина, заморожена риба, яйця, молоко та молочні продукти включно зі сметаною та кефіром, сирні вироби, цукор буряковий, макарони, борошно та різні крупи, овочі та фрукти – капуста, буряк, морква, яблука, картопля та ін.

У відомстві наголосили, що електронний каталог Prozorro Market є частиною реформ в галузі публічних закупівель та дозволяє замовникам проводити конкурентні закупівлі типових товарів лише за 9 днів, збираючи конкуренцію вдвічі вищу, ніж під час класичної тендерної процедури.

"Prozorro Market не лише є швидким, зручним, безпечним, з мінімальними затратами ресурсів замовника способом закупівлі, а й таким, де економія втричі перевищує показники відкритих торгів.

Сума закупівель продуктів харчування у електронному каталозі вже перевищує 2 мільярди гривень, а протягом 2023 року кожна третя закупівля у системі відбулася з використанням нашого інструменту", – зазначає директор ДУ "Професійні закупівлі" Євген Якубовський.

У випадку, коли закупівля за електронним каталогом шляхом запиту пропозицій не відбулася, замовник може провести закупівлю на відкритих торгах, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі. Або ж закупівлю шляхом запиту пропозицій з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель на період дії воєнного стану.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів розширив перелік медичних товарів, які є обов'язковими для купівлі через електронний каталог Prozorro Market.