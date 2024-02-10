Міноборони РФ заявило про "збиття" трьох безпілотників над Брянською областю

Міноборони Росії заявило про нібито "збиття" трьох безпілотників над Брянською областю, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства оборони РФ.

За словами Міноборони, над Брянською областю вдалося "знищити" нібито українські безпілотники.

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено три безпілотні літальні апарати над територією Брянської області" , - заявили в Міноборони.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз не відреагував на ситуацію.

Атаки безпілотників у Росії

Нагадаємо, що 9 лютого у Краснодарському краї горів НПЗ. Перед вибухом мешканці чули звуки безпілотника.

Також ми писали, що вибух стався на газопроводі в Пермському краї РФ 8 лютого. Спалахнула пожежа, є постраждалі.

До речі, у Білгороді 7 лютого спалахнула пожежа на заводі залізобетонних конструкцій. Росіяни заявили про "приліт".