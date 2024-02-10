У Харкові в одному з будинків згоріла ціла родина – серед них троє дітей

Після нічного російського обстрілу Харкова в одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей – семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Харківська ОВА, ДСНС.

Загоряння сталось через виток палива, після чого стався витік небезпечної речовини по вулиці, де знаходиться житловий сектор.

Тіло чоловіка знайдено в коридорі будинку, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті.

Тривають пошуки тіла наймолодшого хлопчика.

В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина.

Отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.

За даними ДСНС, понад півсотні людей врятували цієї ночі під час пожеж у Харкові.

Внаслідок російської атаки безпілотниками вражена цивільна інфраструктура. Виникло декілька масштабних пожеж, над ліквідацією яких працюють рятувальники.