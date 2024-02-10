У Пенсійному фонді розповіли, хто може отримати 75% знижку на оплату комуналки

Деякі категорії українців можуть отримати пільги на оплату комунальних послуг. Деякі громадяни можуть платити всього 25% від суми у квитанції, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України у Facebook.

Знижку 75% на сплату комуналки можуть отримати українці, які підпадають під одну із наступних категорій:

учасники бойових дій;

постраждалі учасники Революції Гідності;

реабілітовані особи з числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу;

колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків.

Як оформити пільгу

Щоб оформити пільгу, потрібно подати заявку до Пенсійного фонду. Це можна зробити через вебпортал електронних послуг ПФУ, за допомогою мобільного додатка ПФУ. Або ж можна особисто звернутися до відділення Пенсійного фонду чи надіслати поштою необхідні документи.

Частковий мораторій на підвищення тарифів

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води.

За прогнозом НБУ, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасовано лише у 2025 році. Це станеться після скасування воєнного стану.