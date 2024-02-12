Поляки перекрили два КПП та знову заблокували "Шегині" – прикордонники

Польські фермери 12 лютого обмежили рух автодорогами, які ведуть через пункти пропуску "Зосін-Устилуг" та "Долгобичув-Угринів" та знову заблокували рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика-Шегині".﻿﻿ Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

"Як повідомили українських прикордонників польські колеги, сьогодні о 10.10 розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску "Зосін". Протестувальники мають намір здійснювати пропуск по 3 вантажні транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни на годину. Легкові автомобілі, а ﻿﻿ втобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі" , – сказав Демченко.

За його словами, Також, близько 10.00 близько 150 осіб пікетувальників та 20 одиниць сільгосптехніки розпочали блокування руху біля пункту пропуску "Долгобичув". Обмежено рух вантажівок вагою до 7,5 тонни в обидва боки, а також вантажівок вагою понад 7,5 тонни на вʼїзд в Польщу. Учасники акції протесту мають намір пропускати по 2 вантажні автомобілі на годину в обидва напрямки.

Окрім цього, польські фермери поновили свої дії з блокування руху вантажних транспортних засобів на напрямку пунктів пропуску "Медика-Шегині". За наявною інформацією вони пропускатимуть по одній вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватись не буде.

В ДПСУ нагадали, що з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту на автошляхах, які ведуть через пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" та "Хребенне-Рава-Руська". Зранку на цих напрямках в бік України на території Польщі в чергах сукупно знаходилося 1050 вантажівок. А рух через них вантажними транспортними засобами значно знизився.

Нагадаємо, у неділю 11 лютого польські фермери, які протестують біля кордону з Україною, висипали частину зерна з трьох українських вантажівок поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" і опублікували відео цього вчинку. Водії вантажівок після цього поїхали назад в Україну.