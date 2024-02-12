Загибель українського баскетболіста: німецькі правоохоронці розповіли деталі нападу

Німецькі правоохоронці повідомили подробиці суперечки, яка призвела до загибелі українського баскетболіста Володимира Єрмакова, повідомляє Європейська правда.

За даними правоохоронців, увечері 10 лютого на автобусній зупинці на площі Віллі Брандта в місті Оберхаузен між двома групами молодих людей спалахнула жорстока суперечка.

Спочатку вони сперечалися в автобусі, однак перепалка завершилася фізичною сутичкою після виходу з автобуса на вищезгаданій площі.

Внаслідок інциденту четверо молодих людей отримали серйозні поранення, імовірно, ножові. Нападники з місця злочину втекли.

Невдовзі 17-річний українець від отриманих травм помер у лікарні попри проведену операцію.

Наступного дня правоохоронці затримали двох підозрюваних – 15-річного хлопця з Гельзенкірхена та 14-річного з Герне. Обидва були відомі поліції.

На 15-річного підлітка було видано ордер на арешт через серйозність звинувачень, тоді як 14-річного передали законним опікунам через відсутність достатніх доказів.

Розслідування обставин і мотивів злочину триває.

За даними Bild, один з нападників був німцем турецького походження. Він вже відомий поліції за кілька злочинів, пов'язаних із завданням тілесних ушкоджень і пограбуванням.

Другий підозрюваний – німець-грек, він також відомий поліції.

Раніше Федерація баскетболу України повідомила про загибель 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині, Федерація баскетболу міста Києва додає, що хлопець загинув внаслідок нападу.

Згодом Міністерство закордонних справ України повідомило, що німецька поліція затримала вбивцю українського баскетболіста Володимира Єрмакова.