Bloomberg: Зеленський може поїхати в турне столицями Західної Європи

Президент України Володимир Зеленський планує здійснити турне Західною Європою. Зокрема, він хоче відвідати Мюнхенську безпекову конференцію, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Неназвані джерела видання розповіли, що Зеленський, ймовірно, відвідає Париж та Берлін у рамках цієї поїздки.

"Очікується, що український лідер візьме участь у щорічній конференції в Мюнхені, яка відбудеться з четверга по неділю (з 15 по 18 лютого - ред.)" , - наводить Bloomberg слова співрозмовників.

Одне з джерел відзначило, що під час візитів президент, швидше за все, наполягатиме на переговорах щодо гарантій безпеки.

При цьому, за інформацією Bloomberg, також обговорюються зустрічі в Лондоні, хоча команда Зеленського зосереджена на країнах, які ще не підписали гарантії безпеки.

Чутки про поїздку Зеленського до Німеччини

Нагадаємо, минулого тижня Tagesspiegel писало про те, що президент України Володимир Зеленський приїде до Німеччини на Мюнхенську безпекову конференцію.

Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Хойсген відмовився підтверджувати такі чутки. При цьому він зазначив, що організатори докладають зусиль, щоб забезпечити присутність Зеленського.

Варто зауважити, що Київ не анонсує візити президента України через безпекові причини.