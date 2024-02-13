На фронті понад 80 зіткнень, найбільше штурмів під Мар'їнкою – Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення між Силами оборони України та російськими окупаційними військами. Найбільше штурмів ЗСУ відбили на Мар'їнському напрямку – 35. На Авдіївському напрямку українські військові відбили 29 атак противника.

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 13 лютого.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали: Виїмка, Кліщіївка, Нью-Йорк, Олександропіль, Авдіївка, Ласточкине, Новокалинове, Костянтинівка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Роботине Запорізької області; Крупиця, Кринки, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника біля Тернів та північніше Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак окупантів неподалік населених пунктів Богданівка, Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 22 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Тоненького та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.

На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника західніше Новопокровки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 7 розвідувальних БпЛА.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 7 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.