Атака "Шахедів": у Дніпрі евакуюють лікарню і закривають школи

У Дніпрі після атаки російських дронів-камікадзе в ніч проти вівторка, 13 лютого, вирішили закрити школи та евакуювати лікарню. Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих. Також зачиняємо школи" , - розповів він.

Філатов зазначив, що проблема в тому, що за прогнозами найближчим часом очікується похолодання, а втримати систему не вийде.

У разі потреби зігрітися та підзарядити гаджети можна у "Пунктах незламності".

"По всьому місту працює більше 100 таких. Їх облаштовано мерією, обласною військовою адміністрацією, ДСНС і Нацполіцією. Там є все необхідне - генератори, альтернативні джерела опалення, мобільний зв'язок та інтернет. І звісно - питна вода та гарячі напої" , - розповів Філатов.

Також у місті працюють пункти відповідального бізнесу.

Нагадаємо, російські війська 13 лютого атакували дронами Дніпро та область, зафіксовано потрапляння до енергетичного та інфраструктурного об'єктів. При цьому лише у Дніпровському районі ППО збила 10 дронів-камікадзе.