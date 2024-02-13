Атака "Шахедів": у Дніпрі евакуюють лікарню і закривають школи
У Дніпрі після атаки російських дронів-камікадзе в ніч проти вівторка, 13 лютого, вирішили закрити школи та евакуювати лікарню. Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих. Також зачиняємо школи", - розповів він.
Філатов зазначив, що проблема в тому, що за прогнозами найближчим часом очікується похолодання, а втримати систему не вийде.
У разі потреби зігрітися та підзарядити гаджети можна у "Пунктах незламності".
"По всьому місту працює більше 100 таких. Їх облаштовано мерією, обласною військовою адміністрацією, ДСНС і Нацполіцією. Там є все необхідне - генератори, альтернативні джерела опалення, мобільний зв'язок та інтернет. І звісно - питна вода та гарячі напої", - розповів Філатов.
Також у місті працюють пункти відповідального бізнесу.
Нагадаємо, російські війська 13 лютого атакували дронами Дніпро та область, зафіксовано потрапляння до енергетичного та інфраструктурного об'єктів. При цьому лише у Дніпровському районі ППО збила 10 дронів-камікадзе.