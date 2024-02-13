Британська розвідка: Підвищення віку для контрактників навряд чи допоможе РФ

Росія пропонує законопроєкт про підвищення віку військовослужбовців-контрактників, однак цей захід навряд допоможе підвищити боєздатність російської армії, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 13 лютого.

Проєкт передбачає підвищення граничного віку військовослужбовців-контрактників, у тому числі тих, хто був прийнятий на службу до червня 2023 року, до 65 років, а для офіцерів – до 70 років.

Це суттєво підвищить нинішній віковий ценз у 51 рік для неофіцерського складу і, ймовірно, збільшить тривалість контракту.

Розвідка вказує, що згідно з відкритими даними, середня тривалість життя російських чоловіків у довоєнному 2021 році становила 64,2 роки.

Таким чином, запропонований захід дає цим військовослужбовцям фактично довічний контракт.