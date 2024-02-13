Економіка України зросла на 3,5% у січні – Мінекономіки
У перший місяць 2024 року українська економіка за попередніми даними зросла на 3,5% порівняно з січнем 2023 року. Про це заявили у міністерстві економіки, повідомляє Економічна правда.
Зазначається, що зростання ВВП в січні на рівні 3,5% зумовлено збільшенням інвестиційного попиту, який генерує бюджет, а також доступністю зовнішніх ринків для вітчизняних виробників завдяки розширенню логістичних можливостей.
За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, робота українського морського коридору дозволила досягти рекордних обсягів експорту з початку широкомасштабного вторгнення РФ та продовжити нарощувати економічну активність, в першу чергу виробниками аграрної і металургійної продукції, підприємствами з добування металевих руд та діяльності залізничного транспорту.
Також зняття блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону з середини місяця позитивно вплинуло як на діяльність експортерів.
У міністерстві підкреслюють, що у січні основні сектори економіки демонстрували позитивну динаміку. Транспортну галузь підтримували нарощування внутрішніх залізничних перевезень та переробка вантажів у морських портах. Продовження відновлення економічної активності за рахунок експортоорієнтованих
"Своєю чергою через інвестиційний попит на тлі збереження бюджетного фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, зростає і будівельна галузь. Також у січні спостерігались позитивні відновлювальні тенденції у галузях сільського господарства та внутрішньої торгівлі", – йдеться в повідомленні.