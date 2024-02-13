Сенат США схвалив законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю

Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав пакет, який передбачає нове фінансування допомоги Україні на понад 60 млрд доларів, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Зазначимо, що наразі голосування сенаторів триває. Але вже є понад 60 голосів, з 50-ти необхідних.

Водночас варто звернути увагу, що ще не фінальне рішення США. Оскільки далі законопроєкт має пройти Палату представників, спікер якої - Майк Джонсон вже розкритикував документ.

Нагадаємо, у США вичерпалися кошти, які були передбачені на допомогу Україні. Ще минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів. З них понад 60 млрд доларів у Білому домі хочуть направити на допомогу Україні. Решту коштів - на допомогу Ізраїлю та Тайваню, а також захист кордонів.

Саме питання захисту кордонів стало каменем спотикання, оскільки республіканці відмовилися підтримувати заходи Білого дому. Вони вимагали більш жорсткої міграційної політики.

При цьому представники Республіканської партії погоджувалися розглядати допомогу Україні лише у прив'язці до захисту кордонів.

Після цього демократи та республіканці розпочали переговори для розробки компромісного законопроєкту. Роботу над ним завершили днями, але він так і не пройшов Сенат - республіканці голосували проти.

Потім допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню все ж таки вирішили розглядати окремо від питання кордонів. Ініціаторами виступили демократи, але частина республіканців у верхній палаті Конгресу США також підтримала ідею.

Однієї підтримки пакету в Сенаті недостатньо, він має пройти ще Палату представників. Там проти такої ініціативи може виступити спікер-республіканець Майк Джонсон, який згоден голосувати окремо від кордону лише допомогу Ізраїлю.

Джонсон уже виносив на розгляд Палати такий "ізраїльський" пакет, його підтримали. Але в Сенаті відмовилися навіть розглядати подібну ініціативу.

Варто зауважити, що у США вже неодноразово наголошували, що не можуть продовжувати військову допомогу Україні без нового фінансування.