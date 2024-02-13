Польська прокуратура почала розслідувати інцидент із розсипаним зерном

У Польщі Хелмська районна прокуратура розпочала розслідування за фактом інциденту з розсипаним зерном з українських вантажівок перед пунктом пропуску Дорогуськ на кордоні з Україною, повідомляє Європейська правда.

Розслідування проводиться за фактом знищення майна та порушення митної безпеки.

За такі правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років.

"Ми допитуємо свідків, вилучаємо записи з камер відеоспостереження та документацію трьох транспортних засобів" , – повідомила речниця прокуратури Агнєшка Кенпка.

Нагадаємо, у п'ятницю фермери з усієї Польщі розпочали чергову акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.

У неділю біля КПП "Дорогуськ" протестувальники висипали частину зерна з українських вантажівок, які перетнули кордон.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив. що винні у цьому мають бути притягнуті до відповідальності.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив у України за інцидент з розсипаним зерном.