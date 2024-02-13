У ЄС зробили заяву щодо обмеження на імпорт зерна з України

Єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс закликав Польщу, Угорщину й Словаччину зняти одностороннє обмеження на імпорт зерна з України. Адже ЄС розробив альтернативні механізми, які допоможуть захистити європейських фермерів від надлишку української продукції, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява єврокомісара під час дебатів у Комітеті агрокультури при Європейському парламенті 12 лютого.

Домбровскіс нагадав, що Єврокомісія вже запроваджувала захисні заходи для прифронтових країн під час імпорту переважно сировинних товарів з України, як-от зерно, кукурудза та насіння соняшнику.

Він також наголосив, що згодом Єврокомісія разом з Україною розробила механізм експортного контролю, і він уже успішно функціонує між Україною та Румунією.

"Цей механізм не працює, наприклад, із Польщею, Угорщиною та Словаччиною, оскільки ці країни продовжують застосовувати односторонні обмеження, які, до речі, суперечать як виключній компетенції ЄС у сфері торговельної політики, так і вашим зобов’язанням за Угодою про вільну торгівлю з Україною та СОТ" , - сказав Домбровскіс.

Крім того, він зазначив, що Єврокомісія запропонувала запровадити автономні торговельні заходи для країн, які стикаються з негативним впливом на ринок від українського експорту. Йдеться про "чутливі продукти", такі як яйця, цукор і соняшникову олію, для яких Єврокомісія запропонувала встановити граничну максимальну квоту, яка є усередненими даними імпорту за 2022−2023 рр.

Домбровскіс також нагадав, що дія "коридорів солідарності" залишається актуальною, попри відновлення Україною експорту Чорним морем, оскільки він все ще не досяг довоєнних показників.

Скандал на українсько-польському кордоні

Нагадаємо, вчора, 11 лютого, польські фермери під час блокади кордону з Україною зупинили три українські вантажівки та висипали з них частину зерна, яке везли на експорт. На інцидент вже відреагувала українська сторона, звернувшись до поліції й закликавши притягнути причетних до відповідальності.

Окружна прокуратура міста Хелм (Польща) почала розслідування за фактом скидання зерна з українських вантажівок на кордоні з Україною. Розслідування ведеться за фактом знищення майна та порушення митної безпеки.