Байден закликав Палату представників терміново схвалити допомогу Україні

Палаті представників США необхідно терміново схвалити законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента США Джо Байдена.

Він зазначив, що законопроект має вирішальне значення для національної безпеки США. Документ дозволить продовжувати роботу щодо відстоювання свободи України та надасть Ізраїлю все необхідне для захисту від бойовиків ХАМАС.

"Я вітаю двопартійну коаліцію сенаторів, які об'єдналися для просування цього законопроекту, і наполегливо закликаю Палату представників вжити термінових заходів" , - наголосив Байден.

За його словами, США більше не можуть собі дозволити чекати, оскільки ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні.

"Ми вже бачимо повідомлення про те, що у українських військ закінчуються боєприпаси на передовій, у той час як російські війська продовжують наступати, а Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) продовжує мріяти про поневолення українського народу" , - додав президент.

Він уточнив, що якщо США не виступлять проти тиранів, які хочуть завоювати своїх сусідів, то наслідки для національної безпеки країни будуть значними, а союзники візьмуть це до уваги.

"Палаті представників настав час вжити заходів і негайно відправити цей двопартійний законопроект на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон" , - заявив Байден.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 13 лютого, Сенат США схвалив законопроект з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроект набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон вже виступив проти такої ініціативи. Він може не виносити законопроект на розгляд нижньої палати Конгресу.