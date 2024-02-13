Байден перейшов на відверту критику Трампа через його заяви про НАТО

Президент США Джо Байден перейшов на відверту критику попередника Дональда Трампа, який в одному з виступів допустив, що дозволив би Росії напасти на членів НАТО, які недостатньо вкладаються в оборону, повідомляє Європейська правда.

Про це Байден сказав 13 лютого в екстреному зверненні з Білого дому.

За словами американського президента, Трамп своїми словами про НАТО "надіслав небезпечний, шокуючий і направду неамериканський сигнал світові" та "дав Путіну добро на вторгнення в деякі країни-члени НАТО, які є нашими союзниками".

"Це почув увесь світ. А найгірше полягає в тому, що він не жартує. За нашу історію жоден президент не піддавався російському диктатору. Дозвольте мені сказати це максимально зрозуміло… Заради Бога, це – тупо, ганебно, небезпечно, не по-американськи!", – наголосив Байден.

Він додав, що Трамп не розуміє природу Альянсу, "побудованого на основоположних принципах свободи, безпеки й національного суверенітету", бо для нього "принципи ніколи не важать і все є товаром".

"Наші супротивники вже давно прагнуть вбити клин між нами. Найбільша надія всіх тих, хто бажає американцям зла, – це щоб НАТО розвалився. Можете бути певними: всі вони аплодували, коли почули Дональда Трампа і почули, що він сказав", – зазначив американський президент.

Байден запевнив: якщо за його президентства "Путін нападе на союзника в НАТО, Сполучені Штати будуть захищати кожен дюйм території Альянсу".

Експрезидент США та лідер на номінацію від республіканців на виборах Дональд Трамп посилив свою критику НАТО щодо рівня допомоги Україні.

Під час мітингу в Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом. Ці слова викликали різку реакцію Білого дому, генсека НАТО і багатьох європейських столиць.