На Полтавщині затримали учасників банди, які готували вбивства поліцейського та депутата

На Полтавщині викрили та затримали учасників озброєної банди на чолі з кримінальним авторитетом, які скоїли вбивство та готували інші, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомяє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Офіс генпрокурора.

"У ході досудового розслідування встановлено організатора та сімох його спільників, включно з рідним сином. Батько фігуранта створив злочинну групу з метою розповсюдження злочинного впливу та вимагання коштів з громадян. Членами угруповання стали знайомі сина, які мали гарну фізичну підготовку.

За даними слідства, банда діяла у місті Кременчук.

Упродовж вересня 2023 – лютого 2024 років підозрювані готували вбивство заступника начальника одного з райуправлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської облради.

Поліцейського мали намір позбавити життя через професійну діяльність, а депутата – у зв’язку з громадською роботою щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків та психотропів.

Для втілення задуманого 48-річний організатор, будучи підсудним у одному з кримінальних проваджень щодо розповсюдження наркотиків, дав завдання своєму сину пройти вогневу підготовку у тирі. Для реалізації плану інші учасники угруповання відслідковували маршрути пересування потенційних жертв.

Задля унеможливлення вбивств вранці 14 лютого поліцейські та співробітники СБУ за силової підтримки спецпідрозділів ДСР, КОРД ГУНП в Полтавській області та працівників спецпідрозділу СБУ затримали членів угруповання та провели 12 обшуків.

Також встановлено причетність учасників банди до умисного вбивства жителя Кременчука, який з ними конфліктував.

У вересні 2023 року цього чоловіка застрелили з мисливської рушниці неподалік місця проживання.

Другою жертвою міг стати кременчуківець, який продав рушницю підозрюваним. Влаштувавши переслідування, члени банди відкрили вогонь по автомобілю жертви, а при спробі втечі чоловіка намагались забити битами, проте йому вдалось втекти.

Організатору, його сину та ще одному спільнику повідомлено про підозру за:

- ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця);

- ст. 115 (Умисне вбивство);

- ч. 1 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу);

- ст. 257 (Бандитизм);

- ст 189 (Вимагання).

Наразі 4 особам вже обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою, стосовно інших – питання вирішується, зазначають у прокуратурі.