Світовий банк планує виділити 500 млн доларів на підтримку українського бізнесу

Міністерство економіки України та Світовий банк працюють над залученням 500 мільйонів доларів на фінансування проєктів підтримки українського бізнесу у 2024 році, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки за підсумками зустрічі команди міністерства з місією Світового банку.

"Хочу подякувати Світовому банку за підтримку України під час війни. На цей рік вони планують погодити фінансування програм підтримки українського бізнесу на 500 млн доларів. І це дуже актуально для нас, адже зараз уряд працює над об’єднанням всіх відповідних програм під єдиним брендом Made In Ukraine для збільшення їхньої ефективності" , – наголосила перший міністр економіки Юлія Свириденко.

Під час зустрічі сторони обговорили шляхи збільшення експортного потенціалу України, можливості залучення фінансування Світового банку до реалізації програми пільгового кредитування "єОселя", а також розширення можливостей Експортно-кредитного агентства щодо страхування воєнних ризиків, в тому числі й для підприємств малого та середнього бізнесу.

Також на зустрічі йшлося про модернізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%" та можливості стимулювання українських банків до більш активного кредитування бізнесу.

Нагадаємо:

Міністерство економіки провело зустріч з делегацією Європейського інвестиційного банку та обговорило подальшу участь Європейського інвестиційного банку у відновленні України.