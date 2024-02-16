Дружина Навального зробила заяву після повідомлень про смерть чоловіка

Російський диктатор Володимир Путін та його оточення понесуть відповідальність, якщо інформація про смерть Олексія Навального підтвердиться, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила Юлія Навальна під час виступу з трибуни Мюнхенської конференції з безпеки, яку цитує Deutsche Welle.

Як відзначила дружина Навального, вона не знає, чи може довіряти російським державним джерелам щодо смерті її чоловіка, оскільки Путін та його оточення завжди брешуть.

"Але якщо це правда, я хочу, щоб Путін, усе його оточення, путінський уряд знали, що вони понесуть покарання за те, що вони зробили з нашою країною, з моєю сім'єю і моїм чоловіком. І цей день настане дуже скоро" , - заявила Навальна та закликала світову спільноту згуртуватися і перемогти "зло, жахливий режим, який зараз у Росії".

Що відомо про смерть Навального

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) повідомила сьогодні, 16 лютого, про смерть політика Олексія Навального в колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.

Згідно з повідомленням ФСВП, Навальному стало погано під час прогулянки. Після цього він практично відразу знепритомнів, а лікарі, які прибули на місце, констатували його смерть.

В Росії стверджують про те, що у Навального, нібито, відірвався тромб. Наразі офіційно про причини смерті політика не відомо.

Тим часом команда Навального поки не підтверджує його смерть.