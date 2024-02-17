Шольцу довелося виправдовуватися, чому Німеччина не постачає Taurus Україні

Федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу на Мюнхенській безпековій конференції довелося виправдовуватися за те, що Німеччина не постачає ракети Taurus Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє з Мюнхена кореспондент ЄП.

Шольца після його виступу кілька разів спитали, про причини, через які Німеччина не постачає Україні далекобійні ракети Taurus.

"Це питання дивне – ви знаєте, що Німеччина витрачає (на постачання в Україну) найбільше в Європі", – заявив канцлер, нагадавши, що Німеччина після США витрачає найбільше для зброю для України.

Після перепитувань про причини гальмування з постачанням ракет він, утім, наголосив що питання у пошуку найкращого моменту для цього.

"Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент. І ми робимо ці рішення", – пояснив канцлер.

Шольц ухилився від прямої відповіді на питання про постачання ракет Taurus, але натякнув, що буде розвиток у тому, що Німеччина готова постачати Україні.

"Крок за кроком ми продовжуємо ухвалювати правильні рішення", – заявив він.

Як розповідала "Європейська правда", в урядовій коаліції тиснуть на Шольца щодо передачі Taurus Україні. Перед цим Британія запропонувала Берліну шлях вирішення дилеми з Taurus для України.