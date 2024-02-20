Депутата-підривника із Закарпаття перевели у СІЗО з лікарні – ЗМІ

Депутата Сергія Батрина, якого звинувачують у підриві гранат на засіданні Керецьківської сільської ради на Закарпатті, перевели зі спецпалати лікарні до Ужгородського слідчого ізолятору.﻿ Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Так, (Сергія Батрина - ред.) дійсно перевели в СІЗО" , - підтвердило джерело.

Що відомо про вибух гранат у сільраді на Закарпатті

Нагадаємо, 15 грудня 2023 року у Керецьківській сільській раді (Закарпатська область) депутат підірвав три гранати під час засідання сесії. Як згодом повідомили джерела, мова йде про Сергія Батрина.

Тоді внаслідок вибухів постраждали 23 особи, включаючи підозрюваного. Вони дістали поранення різної тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.

Втім, згодом стало відомо, що двоє постраждалих померли від отриманих травм. Сам же підозрюваний попри численні поранення та важкий стан прийшов до тями у Свалявській лікарні і йому повідомили про підозру у вчиненні теракту.

Також пізніше справу перекваліфікували. Якщо раніше депутата підозрювали у скоєнні терористичного акту, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 258 КК України).

То після смерті поранених правоохоронці ведуть розслідування як терористичний акт, що призвів до загибелі людей (ч. 3 ст. 258 КК України). У цьому випадку максимальне покарання, що може загрожувати особі у разі доведення вини, - довічне позбавлення волі