90% українських компаній відновили роботу з початку великої війни – дослідження

З початку великої війни в Україні 64% мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) тимчасово призупинили або закрили свої бізнеси, однак переважна більшість вже відновила свою діяльність, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у дослідженні програми розвитку ООН (UNDP).

На жовтень 2023 року лише 9,6% підприємців, що призупинили діяльність, досі мають ризик втратити свій бізнес.

Підкреслюється, що це значне покращення порівняно з 46,8% компаній, які перебували під загрозою закриття або зупинили діяльність станом на червень 2022 року.

Також у дослідженні наголошується, що ММСП є фундаментом економіки України: вони становлять 99,98% усіх суб’єктів господарювання, забезпечують 74% від усіх робочих місць та створюють 64% доданої вартості.

"Незважаючи війну, що триває, підприємства успішно адаптувалися до ситуації та зберегли фінансову стабільність. Більшість компаній звітують про пов’язані з війною фінансові втрати у розмірі до 100 тис доларів США.

Масштаби фінансових втрат різняться в різних секторах: найбільше постраждало будівництво та сільське господарство, а телекомунікації, маркетинг, консалтинг, та дизайнерські послуги зазнали найменшого впливу", - йдеться у звіті.

Так, 84% компаній з тих що призупинили свою діяльність на початку 2022 року, вдалося частково відновити свою діяльність протягом періоду до 6 місяців.

При цьому, додають в UNDP, існують значні регіональні відмінності: підприємства, розташовані у східних та південних регіонах України, зазнали приблизно в 1,5 рази більших збитків, ніж підприємства у західній частині країни.

За даними дослідження, приблизно чверть компаній скористалися різними державними або міжнародними програмами допомоги, що мало вирішальне значення для виживання половини з цих підприємств.

"Відгуки компаній підкреслюють нагальну потребу та важливість розширення цих програм підтримки" , - додали в UNDP.

Порівняно з довоєнним рівнем у 72,4%, завантаження виробничих потужностей ММСП різко впало до 45,7% у 2023 році та, як очікується, зросте до 56%. Якщо буде підвищений попит, підприємства готові збільшити свій оборот приблизно на 50%.

При цьому лише 9,5% компаній вказали, що не мали фінансових втрат внаслідок війни і приблизно 10% компаній мали скромні збитки до 10 тис доларів США. У середньому фінансові втрати через війну становлять 227 тис доларів США на компанію, йдеться у звіті.

"Хоча фінансові перспективи погіршилися - понад 77% підприємств вважають свою ситуацію поганою або задовільною - компанії все ще виявляють оптимізм щодо повоєнного відновлення та прогнозують збереження повної зайнятості та інтеграцію ВПО до своєї ро-бочої сили.