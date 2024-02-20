Російські війська атакували Краматорськ: відомо про шістьох постраждалих (Оновлено)

Росіяни увечері 20 лютого атакували Краматорськ, там пролунало два вибухи, відомо про шістьох постраждалих, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні близько 20 години в місті пролунали два вибухи — росіяни поцілили у промзону та житлову забудову.

Наразі відомо про трьох поранених та численні пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо".

Оновлено о 22:56: У місцевій прокуратурі повідомили, що кількість постраждалих зросла до шести.

"20 лютого 2024 року, близько 20:00, війська РФ здійснили ракетний обстріл м. Краматорська. Засоби ураження поцілили по житловому району міста. Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень четверо співробітниць комунального підприємства віком 43, 48, 56 і 58 років. На момент обстрілу вони перебували на робочих місцях.

Також отримали травми 50-річний чоловік й жінка 20 років, які йшли вулицею повз будівлю".

За даними прокурорів, під завалами, ймовірно, перебуває людина.