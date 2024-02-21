Міноборони працює над мобільним додатком для військових Армія+: деталі
В Україні створять мобільний застосунок Армія+, де будуть доступні документи та послуги для військових, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Зазначається, що наразі команда IT-фахівців міноборони оборони розробляє мобільний, у якому військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн.
"Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу – заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення – оцифрувати максимально все", – зазначив міністр оборони Рустем Умєров.
Окрім цього, у застосунку Армія+ будуть:
- електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;
- комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби;
- форми зворотного зв'язку - для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;
- навчальні онлайн курси для саморозвитку.
Додається, що Армія+ розробляється міністерством оборони спільно з міністерством цифрової трансформації України. Сам запуск застосунку очікується влітку.