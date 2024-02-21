Зеленський провів зустріч з депутатами "Слуга народу": про що говорили

Президент Володимир Зеленський 21 лютого провів зустріч з депутатами фракції "Слуга народу", на ній говорили зокрема про підтримку євроінтеграційних законопроєктів, мобілізацію та ситуацію на фронті, повідомляє Українська правда.

Про це розповiли декілька учасників зустрічі фракції СН з президентом в коментарі УП.

За словами співрозмовників УП, у вступному слові Зеленський подякував депутатам за проголосовані євроінтеграційні закони та закликав до єдності всередині команди.

Він попросив і надалі підтримувати євроінтеграційні законопроєкти, адже після війни можуть скластися умови, коли Україна отримає шанс на швидкий вступ до ЄС.

Щодо ситуації на фронті президент повідомив, що Україна має значні успіхи у морі, а на деяких ділянках фронту переходить до оборони.

"Щодо мобілізації, то президент повідомив, що Сирський готує зараз великий аудит по людях, хто де знаходиться, бо виявилося, що багато з тих, хто мав би бути на фронті, на ньому не був. От коли буде аудит – чіткіше зрозуміємо реальний стан справ, а ви, мовляв, поки працюйте з самим законом у Раді".

Серед іншого президент говорив про важливість безпекових угод з іншими країнами, та висловив надію, що США зможуть проголосувати за допомогу Україні.

Щодо відносин з поляками президент нагадав про свою ідею відправити уряд до кордону, пояснював, що важливо зберегти відносини з Польщею.

Також Зеленський пояснював, що на нинішню позицію польської влади серйозно впливають майбутні місцеві вибори. Також конфлікт намагається активно підігрівати РФ.

Деякі депутати запитували про політичне майбутнє, Зеленський сказав, що це питання не на часі.

"Давайте працювати на перемогу, а там буде майбутнє. Той, хто нормально себе проявляє і має голову на плечах – точно себе знайде" , – переказують депутати слова президента.

Серед іншого лунало запитання від депутатів щодо можливих загроз легітимності президента, адже в травні цього року минає 5 років з обрання Зеленського на посаду.

На це Зеленський відповів, що має інформацію про підготовку росіянами інформаційних кампаній, але нікому не потрібно реагувати на ці провокації.

А партнери підтримують позицію української влади щодо легітимності та неможливості проведення виборів.