Росіяни прагнуть успіхів на Авдіївському напрямку до "червоних дат" – ЗСУ

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що російські військові, ймовірно, прагнуть здобути певні успіхи на Авдіївському напрямку до "червоних дат", пов’язаних з 23 та 24 лютого, повідомляє Українська правда.

"Зараз основні події на нашій операційній зоні відбуваються на Авдіївському напрямку і конкретно на Донеччині. Тому що на Авдіївці ворог провів перегрупування і включає деякі нові підрозділи на підсилення. З нашого боку також є підсилення.

За вчора там відбили 19 атак біля сіл Степове, Ласточкіне, Сєверне, Первомайське і Невельське, де ворог хоче здобути певні успіхи, можливо, до їхніх "червоних дат" в календарі, пов’язаних з 23 лютого і трагічної для всіх нас датою 24 лютого. Вони там розвивають активність" , – сказав він в ефірі телемарафону.

Лиховій додав, що ворог також 14 разів намагався прорвати оборону наших військ на Мар'їнському напрямку.