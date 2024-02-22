Росіяни запустили у напрямку України ударні безпілотники та ракети (Оновлено)

Російські загарбники увечері 22 лютого запустили з півдня ударні безпілотникки, повітряна тривога оголошена в низці областей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили, мапа тривог.

"Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини".

Також повітряна тривога була оголошена в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Оновлено о 21.48: Рух ударних БпЛА територією Дніпропетровської області у східному напрямку.

Харківська область - рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Дніпропетровщини.

Наразі "Шахеди" спостерігаються у Дніпропетровській області в північному напрямку.

Оновлено 22.08: Полтавська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Дніпропетровщини. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття.

Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Одеської області, у напрямку Миколаївщини.

Кіровоградська область - загроза застосування ударних БпЛА!

Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Одеса - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!

О 22:21 повітряники повідомили, що "Шахеди" спостерігаються у Полтавській області, рухаються в північному напрямку.

О 22:57 військові повідомили, що зафіксовано пуски ракет Х-22 з Чорного моря в напрямку південних областей. Про небезпеку попередили Одесу.

Пізніше кореспонденти Укрінформу повідомили, що в Одесі було чутно вибухи.

О 23:07 про ворожі БпЛА попередили Харків.