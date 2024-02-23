У Фонді Вадима Столара розповіли, де знаходять сили для допомоги іншим після двох років масштабної війни

Навіть після двох років повномасштабної війни, коли в більшості українців опускаються руки, в багатьох все ж вистачає сил іти вперед, водночас ще й допомагаючи іншим. Про це на прикладі команди Фонду Вадима Столара розповідає УНН.

Представники команди діляться своїми історіями, в яких попри індивідуальність є дещо спільне: кожного з них надихає та мотивує робота у Фонді на благо інших людей, розуміння важливості спільної справи.

“Ми закуповуємо, передаємо бійцям за їхнім запитом усе необхідне. Це й сезонна амуніція, і оптичні прилади, і безпілотні апарати, і системи антидронової боротьби. По всій Європі шукаємо, закуповуємо та приганяємо на потреби фронту броньовані автомобілі та позашляховики. Все це потрібно тут і зараз, і ми не можемо дозволити собі зупинитися та розслабитися. Але це й те, що нас постійно мотивує – щоденна причетність до допомоги нашим захисникам” , – каже Андрій, який курує масштабний проєкт “++ для ЗСУ”, що об’єднує всі напрями допомоги військовим.

Юлію, кураторку грантової програми Фонду, по-справжньому надихнув цей новий та дуже перспективний напрям, який об’єднує благодійні організації по всій Україні та дозволяє допомагати набагато більше.

“Ми провели вже два проєкти, під час кожного по 1 млн грн розподілялося між переможцями конкурсу – організаціями, які займаються фізичною реабілітацією та психологічним відновленням військових і цивільних. Я отримую великий приплив енергії від постійних комунікацій з партнерами, від завзятості та вогню в їхніх очах. Від розуміння, що разом ми робимо велику та дуже потрібну справу. Ці емоції заряджають, як павербанк, і є головним моїм мотиватором” , – наголошує Юлія.

Кураторка проєкту “Відновись” Лєра визнає: нехай на сьогодні справді мало приводів для позитивних емоцій – вона все одно знаходить їх у спілкуванні з іншими волонтерами, з учасниками проєктів Фонду.

“На “Відновись” мами з діточками, які втратили на війні чоловіків, або залишилися без житла, отримують друге дихання, сили рухатися далі. Ми вже допомогли 1500 сімей, і їхні щирі емоції, їхня вдячність по-справжньому надихають. Цей проєкт плекався з великою любов’ю, в ньому частинка мене. І доки це буде потрібно – ми проводитимемо його. Заради наших жінок, наших дітей, заради майбутнього України” , – зазначає волонтерка.

За словами Наталії Приходько, волонтерки Фонду: “Сьогодні важко всім, але команда Фонду розуміє, що від нас залежить багато людей, які потребують допомоги. Ми усвідомлюємо, наскільки важливо саме зараз зберігати всі наші проєкти і навіть розширюватися. Бо і фронт, де ситуація дуже непроста, і тил, де люди втрачають сили та віру, вимагають дедалі більше нашої уваги та зусиль. Ми постійно підбадьорюємо одне одного, розмовляємо, ділимося тим, що наболіло. І це також допомагає зібратися й далі наполегливо працювати на благо людей та країни” .

Звернулися ЗМІ й до Вадима Столара, щоб дізнатися, як Фонд пережив ці два роки, як змінилася його робота і що він планує робити далі.