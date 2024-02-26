У чотирьох містах на Донеччині скоротять подачу води через обстріли

Через пошкодження внаслідок обстрілів РФ одного із магістральних водогонів у Краматорську, Слов'янську, Дружківці та Костянтинівці подачу води тимчасово скоротять на чверть.﻿ Про це заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, повідомляє Економічна правда.

"Один з магістральних водогонів зазнав численних пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів і має великі втрати води. Фахівці мають усунути проблеми у щонайменше 12 місцях, тож сьогодні з 11 ранку цей водогін буде зупинений" , - написав Філашкін.

За його словами, у роботі залишається інший водогін, який здатен підтримати водопостачання на високому рівні, але не у повному обсязі.

За попередніми оцінками, роботи триватимуть близько тижня.