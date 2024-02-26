Російські війська обстріляли Покровський район: є постраждалі

У Покровському районі на Донеччині від атак російських окупантів постраждали троє цивільних, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила прокуратура Донецької області.

26 лютого 2024 року армія держави-агресора обстріляла зі ствольної артилерії місто Красногорівку та села Романівку й Костянтинівку Покровського району.

Внаслідок влучання засобів ураження по житловій забудові отримали тілесні ушкодження двоє жінок 54 і 79 років та 52-річний чоловік. Усі постраждалі під час атак окупаційних військ перебували на вулиці, біля власних домівок.

З мінно-вибуховими травмами, рваними ранами тіла й осколковими пораненнями постраждалих доставили до лікарні, де їм було надано кваліфіковану медичну допомогу.

Крім того уламками пошкоджено житлові будинки й господарські споруди.