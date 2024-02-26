В Угорщині обрали нового президента

Парламент Угорщини 26 лютого прогнозовано проголосував за призначення президентом голови Конституційного суду країни Томаша Шуйока, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Telex.

За призначення Шуйока президентом проголосували 134 депутати угорського парламенту, проти були лише п’ять. Він був єдиним кандидатом на посаду, запропонованим партією "Фідес" прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Попередниця Шуйока, Каталін Новак, подала у відставку раніше у лютому на тлі скандалу: стало відомо, що вона помилувала чоловіка, який покривав насильство над дітьми в одному з дитбудинків.

Угорський парламент 26 лютого схвалив відставку Новак. До набуття повноважень її наступником – а це станеться 5 березня – виконувати обов'язки президента буде спікер парламенту Ласло Кьовер.

67-річний Шуйок – непублічна постать. Він був призначений головою Конституційного суду Угорщини парламентом, очолюваним "Фідес", у 2016 році. До того, як стати членом Конституційного суду, він також працював почесним консулом Австрії з 2000 по 2014 рік.

Шуйок став сьомим президентом Угорщини після повалення комуністичного режиму й другим головою Конституційного суду, призначеним на цю посаду.