Експорт нафти з РФ зріс до найвищого рівня за майже 4 місяці – ЗМІ

Попри скорочення постачання нафти "Сокіл", загальний експорт російської нафти за чотири тижні зріс до найвищого рівня майже за чотири місяці.﻿ Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Це стало можливим завдяки різкому зростанню постачання нафти "ВСТО", яке компенсувало відсутність "Сокола". За оцінками Bloomberg, чотиритижневі середні обсяги поставок перевищили обіцяний Москвою експортний показник приблизно на 190 тисяч барелів на день.

Щотижневий обсяг постачання зріс на 365 тисяч барелів на день до 3,5 млн, що на 215 тисяч барелів на день вище цільового показника.

Тимчасова відсутність вантажів "Сокола" пояснюється нестачею танкерів, необхідних для перевезення нафти. Нафтопереробники Індії побоюються санкцій США і скаржаться, що постачання занадто дорогі.

Хоча цього місяця до Індії було доставлено три вантажі з нафтою "Сокол", а кілька інших було перенаправлено до Китаю, ще щонайменше 14 вантажів - загальним об'ємом близько 10 мільйонів барелів - усе ще перебувають на суднах.

Вартість російського експорту нафти зросла до тритижневого максимуму, збільшившись за сім днів до 25 лютого до 1,73 млрд доларів з 1,55 млрд доларів попереднього тижня. При цьому середній дохід за чотири тижні продовжив зростати, збільшившись на 115 млн доларів до 1,7 млрд доларів на тиждень.

Близько 1,45 мільйона барелів нафти на день завантажували на танкери, що прямували до Китаю. Морський імпорт азійської країни збільшився на 800 тисяч барелів нафти на день. Вона поставляється з Росії трубопроводами або безпосередньо, або через Казахстан.

Потоки на суднах, що подають сигнали в пункти призначення в Індії, становлять у середньому близько 905 тисяч барелів на день.

Очікується, що й китайські, й індійські показники зростатимуть у міру того, як порти розвантаження звільнятимуться для суден, які наразі не вказують кінцеві пункти призначення.