У Росії зафіксували збої в роботі соцмереж і провайдерів

У Росії фіксують проблеми з роботою платформ YouTube, Viber, WhatsApp і "ВКонтакте" та провайдерів МТС, "Мегафон" і "Билайн".﻿ Про це пише російське видання "Коммерсантъ", повідомляє Економічна правда.

Зокрема, російські користувачі заявили про масовий збій у роботі Telegram - фіксуються проблеми з використанням програми під час підключення до мобільного інтернету.

У деяких користувачів не надсилаються повідомлення і не завантажуються чати як у мобільній, так і в десктопній версії месенджера.

У Роскомнадзорі заявили, що масовий збій у роботі Telegram фіксується на території Росії, США, Німеччини та інших країн.

За словами Роскомнадзору, 34% скарг припадає на Москву, 15% на Санкт-Петербург, по 4% - на Московську і Самарську області та Краснодарський край.

За даними РБК, скарги надходять із Москви, Казані, Нижнього Новгорода, Тюмені, Челябінська, Волгограда, Ставрополя, Петрозаводська та інших міст.

Окрім Telegram, збої в роботі спостерігаються і в інших популярних месенджерів - WhatsApp і Viber, додає РБК.

Також про збої повідомляють користувачі провайдерів МТС, "Мегафон", "Билайн", Tele2 і Yota.

У "Білайні" і Tele2 заявили РБК, що їхні мережі працюють у штатному режимі, а проблеми в роботі месенджерів і застосунків - на боці цих сервісів.