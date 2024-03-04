Україна недоотримала митних платежів на 8 млрд через блокування кордону з Польщею

Через блокування кордону з Польщею Україна недоотримала близько 8 млрд гривень митних платежів, фінансові втрати бізнесу – понад 1,5 млрд євро, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу в Media Center Ukraine.

"Це надто великі кошти, і ці кошти продовжують додаватися. Тому що фактично сьогодні простоювання однієї доби для перевізника сягає більш як 200 євро. Це тільки простоювання, не кажучи про втрачені контракти, втрачену можливість вчасно реалізувати свою продукцію, можливі застосування до бізнесу пені внаслідок невчасного постачання продукції – все це сьогодні лягає на плечі українських товаровиробників, переробників, логістичних компаній" , – зазначив Денис Марчук.

Нагадаємо:

У Польщі в лютому фермери розпочали загальнонаціональні протести, блокуючи прикордонні пункти пропуску з Україною та порушуючи роботу портів і доріг.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через блокаду кордону польськими фермерами Польща зазнає більших збитків, ніж Україна.