У ГУР показали момент атаки по кораблю "Сергій Котов"

Українська розвідка оприлюднила відео з дронів, які топили російський патрульний корабель "Сергій Котов", повідомляє Українська правда.

На відео видно, що в операції брали участь кілька дронів.

Раніше повідомлялося, що у Керчі вночі 5 березня лунали вибухи, а Кримський міст був перектитий понад 8 годин. Російський оператор пасажирських поїздів до тимчасово окупованого Криму повідомив про зупинку потягів у районі Кримського мосту через перекритий рух, а російські пабліки писали, що безпілотники потопили патрульний корабель "Сергей Котов".

Пізніше співрозмовник в ГУР МОУ підтвердив, що внаслідок удару українськими морськими безпілотниками в ніч на 5 березня був уражений російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов".

Згодом Головне управління розвідки Міноборони офіційно заявило, що внаслідок атаки українських безпілотників Magura V5 потопили російський патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Cергій Котов".

У результаті атаки морськими дронами російського корабля "Сергій Котов" є загиблі та поранені, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.