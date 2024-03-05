Зеленський підписав закон про корпоративне управління держкомпаній

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

Зазначається, що закон унормовує багато питань, які дозволять підприємствам працювати зрозуміло для суспільства, інвесторів та міжнародних партнерів. Наглядовим радам надають більше повноважень для роботи, але і більше відповідальності.

Ухвалення закону є також частиною євроінтеграційного процесу та програми з МВФ. Закон наближає Україну до стандартів ОЕСР та збалансовує їх з вимогами воєнного часу.

Для стратегічних компаній акціонер з Міністерством фінансів встановлюватиме вимоги через листи-очікування з показниками рентабельності, ліквідності та платоспроможності.

Як виконати ці показники, вирішують наглядові ради. Крім того, наглядові ради зможуть призначати та звільняти керівників компанії. З'являється система внутрішнього контролю – замість ревізійних комісій будуть ефективні інструменти: комплаєнс, управління ризиками, внутрішній аудит.

Також ухвалення закону є також частиною євроінтеграційного процесу та програми з МВФ. Закон наближає Україну до стандартів ОЕСР та збалансовує їх з вимогами воєнного часу.

"Уряд натомість має розробити та затвердити порядок оцінки діяльності наглядових рад та процедуру визначення винагород. Закон також передбачає чіткий перелік підстав та процедуру звільнення членів наглядових рад" , – йдеться в повідомленні.

За словами першої віцепрем'єр-міністр – міністерки економіки Юлії Свириденко, новий закон дозволяє вивести корпоративну реформу на новий рівень і масштабувати роботу, яка триває уже 8 років. Це також важливий сигнал для інвесторів, який доводить, що Україна діятиме за зрозумілими для цивілізованого світу правилами.

Нагадаємо:

Верховна Рада 22 лютого ухвалила закон щодо вдосконалення корпоративного управління держпідприємств (законопроєкт № 5593-д).