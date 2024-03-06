Жителі Кривого Рогу отримали гуманітарну допомогу від Фонду Вадима Столара

Волонтери Фонду здійснили гуманітарну місію до Кривого Рогу, щоб підтримати постраждалих від війни українців. Представники БФ привезли продуктові набори та організували їхню видачу, повідомляється на сайті благодійної організації.

“Кривий Ріг постійно під обстрілами окупантів, через які страждає інфраструктура, а жителі залишаються без електрики та опалення. Ми отримали звідти безліч запитів про допомогу, тож закупили продукти, які волонтери розфасували по окремих пакунках, і вирушили до міста з гуманітарною місією” , – розповів директор Фонду Андрій Фещенко, який взяв особисту участь у місії.

Від початку масштабної агресії Фонд уже здійснював гуманітарні місії до різних регіонів України, а саме в Суми, Харків, Херсон, Миколаїв, Тернопіль, гарячі точки Донбасу та місця проживання вимушено переміщених осіб на заході України.

“Наш Фонд робить усе можливе, щоб допомогти тим, хто сьогодні потребує найнеобхіднішого. Тому гуманітарні місії залишаються важливою частиною нашої благодійної діяльності, і ми обов'язково продовжуватимемо їх” , – підкреслив Вадим Столар.

Зазначимо, що за два роки повномасштабної війни Фонд надав допомогу цивільним та військовим на суму 536 млн грн. Зокрема українці, які постраждали від російської агресії, отримали понад 15 тонн гуманітарної допомоги та більш як 380 тис. продуктових наборів.