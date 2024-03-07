Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку, постраждали двоє людей

Російська армія 7 березня близько 15:10 нанесла авіаудар по Костянтинівці на Донеччині, постраждало двоє людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Донецька обласна прокуратура.

"Внаслідок влучання засобу ураження по приватній житловій забудові отримали тілесні ушкодження двоє містян: 43-річному чоловіку з різаними ранами голови надано допомогу на місці, а жінку 76 років доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою й пораненням обличчя".

Під час атаки постраждалі перебували у своїх оселях та дістали ушкодження від розбитого скла.

Крім того, вибуховою хвилею пошкодило щонайменше 35 домогосподарств, 2 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, електромережу й 5 автомобілів.

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ".