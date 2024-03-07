Після тимчасового блокування, домен агрегатора новин ukr.net знову відновив роботу, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив співзасновник NIC.UA Андрій Хветкевич.

Так, за його словами, домен UKR.NET було заблоковано за рішенням американського суду.

"Наразі реєстратору вдалося знайти легальну причину для розблокування домену, домен почав працювати. До цієї проблеми також вже була залучена участь представників ICANN" , - пише Хветкевич.

Нагадаємо:

У четвер, 7 березня, Український інтернет-портал, агрегатор новин UKR.NET з невідомих причин був відключений реєстратором доменних імен.