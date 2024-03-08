Макрон назвав умову для відправки військ в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон допускає можливість відправлення військ в Україну. Це може статися у разі повторно наступу російських військ на Київ чи Одесу.﻿ Про це заявив представник комуністичної партії Франції Фаб'єн Руссел, якого цитує L'Independant, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Відповідну заяву Макрон зробив на зустрічі з парламентськими партіями.

Представник ультраправої партії "Національне об'єднання" Джордан Барделла після зустрічі заявив, що "немає жодних обмежень та червоних ліній". А координатор партії "Нескорена Франція" Мануель Бомпар сказав, що "приїхав на зустріч занепокоєним і поїхав ще більш занепокоєним".

Своєю чергою представник комуністів Руссел розповів ЗМІ, що Макрон показав карти можливих нових напрямків ударів росіян.

"Макрон згадав сценарій, який може ініціювати інтервенцію: просування фронту у бік Одеси або у бік Києва" , - сказав Руссел.

Ідея Макрона про відправлення військ

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія.

При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва, Латвія та Естонія.

Канада, яка теж є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових в Україну, але лише для навчання українських захисників на території далеко від фронту