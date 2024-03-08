У Німеччині закликали припинити дискусії про західні війська в Україні

Німеччина відкидає можливість розміщення своїх військ на території України. Берлін закликає припинити дискусії щодо цієї теми.﻿ Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Відповідну заяву Пісторіус зробив під час візиту до Гельсінкі у п'ятницю, 8 березня.

Міністр зазначив, що дискусії про розміщення західних військ в Україні тривають, але, на його думку, їх потрібно припинити.

"Ніхто насправді не хоче, щоб сухопутні війська були в Україні, зараз про це йде дискусія, тому ми повинні припинити це на цьому етапі" , - сказав глава Міноборони Німеччини.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккяне, з яким зустрівся Пісторіус, також відкинув можливість розміщення військ. Він додав, що союзники України повинні зосередитися на іншому.

"Але всі підтримують збільшення допомоги у формі зброї, боєприпасів і грошей, і саме на цьому ми повинні тепер зосередьтеся" , - заявив він.

Ідея Макрона про відправлення військ

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія.

При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва, Латвія та Естонія.

У Франції пояснили, що зараз не йдеться про відправлення сухопутних військ в Україну. Але Макрон допускає таку можливість у разі наступу росіян на Київ чи Одесу.