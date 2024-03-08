У Дніпропетровській ОДА показали, які укріплення будують у регіоні

Дніпропетровська обласна державна адміністрація розповіла, які фортифікаційні споруди будують в регіоні для захисту від російської навали, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОДА Сергій Лисак у Facebook.

"Посилення обороноздатності регіону – один із пріоритетних напрямків нашої роботи. Продовжуємо будувати лінію оборони. Фортифікаційні споруди – їх важлива складова".

За словами Лисака, будівництво йде у чіткій відповідності до завдання військових. Захисні інженерні споруди спланувало Міноборони, враховуючи рельєф локації.

Планується побудувати десятки кілометрів протитанкових ровів, систему бліндажів і капонірів, призначених для укриття особового складу і техніки. Також встановлять бетонні "зуби дракона".

Що передувало:

7 березня Міністерство оборони опублікувало серію фотографій, на яких показано зведення фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку та в Сумській області.