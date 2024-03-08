На кордоні з Румунією прикордонники зупинили бус із 34 ухилистами

У Чернівецькій області біля кордону з Румунією 8 березня затримали мікроавтобус із 34 порушниками, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Держприкордонслужба.

"У рамках відкритого кримінального провадження співробітники оперативних підрозділів Чернівецького прикордонного загону спільно з представниками СБУ успішно реалізували оперативну інформацію та припинили спробу незаконного перетину державного кордону великою групою осіб".

На ділянці відділу "Порубне" після короткого переслідування правоохоронці зупинили мікроавтобус, у вантажному відсіку якого в бік кордону прямувало 34 чоловіки.

Зазначається, що під час затримання порушники вели себе зухвало та не виконували законних вимог прикордонників, тож правоохоронцям довелося застосувати заходи фізичного впливу.

Як з’ясувалося, пасажири мікроавтобуса є громадянами України, мешканцями 12 різних областей, віком від 25 до 40 років.

Керував транспортним засобом чоловік, якого підозрюють в організації незаконного переміщення осіб. Певний час він перебував у полі зору оперативників Держприкордонслужби України. Організатор зібрав клієнтів за допомогою одного з месенджерів. За доставку до Румунії в обхід пунктів пропуску кожен із пасажирів заплатив по 10 тисяч євро.

Організатору "світить" від 3 до 9 років позбавлення волі за статтею 332 Кримінального кодексу України.

Відносно інших затриманих складено документи адмінпровадження.