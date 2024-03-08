КМДА: У Києві почали виплачувати по 30 тисяч гривень мобілізованим

Перші 473 військовослужбовці, які мобілізувалися до лав ЗСУ після 1 грудня 2023 року, отримали матеріальну допомогу від столиці на банківські рахунки, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Виплата в розмірі 30 000 гривень є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців.

"Для отримання виплати мобілізований має надати до ТЦК та СП такі документи: копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України чи ID-картки, довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку" , - додали у пресслужбі.

Нагадаємо:

23 листопада 2023 року Київрада спрямувала Збройним силам України ще 500 млн грн прямою субвенцією і 300 млн грн із резервного фонду – столичним військовим частинам за програмою "Захисник Києва".