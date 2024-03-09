Що буде з цінами на продукти у березні та чи чекати подорожчання

Вартість основних споживчих товарів у березні залишатиметься стабільною. Проте вже незабаром ціни на низку продуктів можуть порадувати споживачів. До того ж з'явиться перший урожай з українських теплиць, повідомляє РБК-Україна.

Сайт розповідає про ситуацію з цінами на продукти та чого чекати найближчим часом.

При підготовці матеріалу використовувалися: коментарі аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, керівниці відділу маркетингу оптового рику сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяни Попович, макроекономічний та монетарний огляд НБУ, дані порталу Мінфін та мереж супермаркетів АТБ, Сільпо, Фора, Novus, Varus.

Вартість продуктів у березні

Вартість продуктів на початку весни може змінюватися залежно від багатьох факторів. Серед основних причин – сезонність, зміни в поставках, виробництві та інфляція.

На думку аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопки, у березні ціни будуть відносно стабільними, з незначними коливаннями.

Загалом, зростання споживчих цін сповільнюється в Україні з лютого. За даними Макроекономічного огляду Нацбанку, цьому сприяла наявність більшої пропозиції харчових продуктів в умовах теплішої погоди, ефект від значних врожаїв минулого року та переорієнтація окремих виробників (яєць, молока) на внутрішній ринок.

Водночас в НБУ зазначили, що за останній місяць скоротилася пропозиція якісної продукції (зокрема й овочів борщового набору), теплична продукція (помідори) стала дорожчою, зменшився обсяг імпорту з Польщі (тверді сири, кисломолочна продукція), що підживлювало інфляцію.

Як мінятимуться ціни навесні

У найближчі місяці можна очікувати зменшення цін на молочну продукцію та яйця.

Як розповів у коментарі виданню аналітик УКАБ, ціни на яйця з січня тримаються на одному рівні з незначними змінами у 2-3 грн (в середньому ціни на яйця на початку березня становлять 59-62 грн/10 яєць). Однак, вже в травні матимемо сезонне зниження вартості.

В українських супермаркетах наразі курячі яйця можна придбати найдешевше в АТБ – за ціною 38 грн/десяток (1 категорія), в Сільпо яйця першої категорії коштують 53,49 грн, а продукція вищої категорії СВ – 73,49 грн/10 яєць.

Також ближче до кінця весни порадують й ціни на молочні продукти. Закупівельні ціни на сире молоко тримаються стабільними 2 місяці поспіль. Однак, ближче до літа очікується, хоч і не сильно значне, але зменшення цін як закупівельних на молоко, так і кінцевих на молочну продукцію для споживача.

Наразі молоко пастеризоване 2,5% жирності в магазинах наразі коштує:

"Ферма" пляшка 840 г – 43,9 грн , "Яготинське" – 43,7 грн (мережа Varus)

, "Яготинське" – (мережа Varus) "Галичина" пляшка 870 г – 38,9 грн, "Простонаше" – 46,29 грн (мережа Сільпо)

Максим Гопка каже, що овочі будуть триматися в ціні й надалі, суттєве зниження розпочнеться також лише в травні, коли побільшає тепличної продукції від закордонного та вітчизняного виробників.

За словами аналітика, ціни на картоплю будуть триматися на високому рівні аж до появи першого власного врожаю.

Зазначимо, вартість картоплі б'є рекорди, як порівняти з минулим роком. За даними моніторингу порталу Мінфін, на 1 березня 2023 вартість картоплі становила 10,1 грн/кг. У березні цього року картопля коштує 24,89 грн/кг у "Форі", 21,89 грн/кг в АТБ, 21,9 грн/кг у мережі Varus.

Однак у березні ціни на картоплю все ж знизилися проти лютого 2024. Як зазначала керівниця відділу маркетингу оптового рику сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяни Попович, станом на початок місяця на гуртовому ринку картопля коштувала 13-16 грн/кг, що на 30% дешевше ніж в лютому 2024.

Зниження вартості було пов'язане з підвищенням пропозиції на ринку, оскільки фермери, які затримували продаж у надії на вищі ціни, почали реалізовувати свої запаси через швидке зниження якості картоплі на зберіганні.

Тетяна Попович спрогнозувала подальше здешевшання картоплі в межах 7-10%, а також і тепличних овочів.

Тепличний сезон. Коли з'явиться перший урожай

Сезон тепличної продукції в Україні може варіюватися залежно від погодних умов і типу культур, які вирощуються.

Наприклад, сезон тепличної суниці садової в Україні розпочинається приблизно у квітні, зазначила Тетяна Попович. Однак торік це відбулося на два тижні пізніше ніж у 2022-му через нетипово холодну першу половину весни.

Перші партії суниці з південних областей України зазвичай з'являються на ринку за високими цінами, які потім можуть знижуватися зі збільшенням врожайності та доступності продукції.

Керівниця відділу маркетингу ринку "Шувар" розповіла, що особливістю тепличної продукції в Україні є те, що сезон збору врожаю і ціни на продукти значно залежать від погодних умов, які можуть спричинити відставання в зростанні або, навпаки, прискорити вихід продукції на ринок.

Крім того, в умовах холодніших або більш непередбачуваних погодних умов, фермерам може бути важче планувати виробництво та збір врожаю, що впливає на загальну доступність і ціни на тепличні продукти.